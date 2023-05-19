У Херсоні чути звуки вибухів

У п'ятницю, 19 травня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Це вже вдруге за сьогодні, коли у міті чути звуки вибухів.

Обстріли Херсона

Варто нагадати, українсські військові звільнили Херсон від окупантів 11 листопада 2022 року. Попри це Росія продовжує обстрілювати місто практично кожен день, оскільки частина Херсонської області все ще залишається захопленою ворогом. Так, 15 травня місто було атаковано російськими бізпілотниками.

Окрім цього 3 травня ціллю росіян став гіпермаркет, де троє людей загинули, четверо отримали поранення і залізничний вокзал. Зокрема, окупанти влучили по пасажирському вагону на станції Херсон. Внаслідок удару поранення отримав провідник. Загалом 24 особи загинули, 46 отримали поранення.