В Херсоне слышны звуки взрывов

В пятницу, 19 мая, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Это уже второй раз за сегодня, когда в мифе слышны звуки взрывов.

Обстрелы Херсона

Стоит напомнить, что украинские военные освободили Херсон от оккупантов 11 ноября 2022 года. Несмотря на это, Россия продолжает обстреливать город практически каждый день, поскольку часть Херсонской области все еще остается захваченной врагом. Так, 15 мая город был атакован российскими бизнесменами.

Кроме этого 3 мая целью россиян стал гипермаркет, где три человека погибли, четверо получили ранения и железнодорожный вокзал. В частности, оккупанты попали по пассажирскому вагону на станции Херсон. В результате удара ранения получил проводник. В общей сложности 24 человека погибли, 46 получили ранения.