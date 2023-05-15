Росія зранку атакувала Херсон беспілотниками: відео наслідків

Зранку у понеділок, 15 травня, російська армія атакувала Херсон безпілотниками. Через це будівля одного з закладів освіти зазнала серйозних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"На відео - наслідки російського удару по одному з освітніх закладів Херсона", - йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, на щастя, мирні люди не постраждали.

Як повідомлялось, російська армія у неділю, 14 травня, обстріляла Херсонську область. Внаслідок атаки загинув літній чоловік. Зазначимо, що російські військові 86 разів обстріляли Херсонську область минулої доби. Через ворожі атаки загинули шестеро жителів.

Нагадаємо, Росія постійно обстрілює Херсон. Зокрема, 3 травня окупанти масовано кілька разів атакували місто. Ціллю росіян став гіпермаркет, де троє людей загинули, четверо отримали поранення і залізничний вокзал. Зокрема, окупанти влучили по пасажирському вагону на станції Херсон. Внаслідок удару поранення отримав провідник. Загалом 24 особи загинули, 46 отримали поранення.