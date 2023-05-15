ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія зранку атакувала Херсон беспілотниками: відео наслідків

Новость на русском →
Херсон, Понеділок 15 травня 2023 11:53
Росія зранку атакувала Херсон беспілотниками: відео наслідків Фото: атака Херсона безпілотниками сталася 15 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у понеділок, 15 травня, російська армія атакувала Херсон безпілотниками. Через це будівля одного з закладів освіти зазнала серйозних руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"На відео - наслідки російського удару по одному з освітніх закладів Херсона", - йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, на щастя, мирні люди не постраждали.

Як повідомлялось, російська армія у неділю, 14 травня, обстріляла Херсонську область. Внаслідок атаки загинув літній чоловік. Зазначимо, що російські військові 86 разів обстріляли Херсонську область минулої доби. Через ворожі атаки загинули шестеро жителів.

Нагадаємо, Росія постійно обстрілює Херсон. Зокрема, 3 травня окупанти масовано кілька разів атакували місто. Ціллю росіян став гіпермаркет, де троє людей загинули, четверо отримали поранення і залізничний вокзал. Зокрема, окупанти влучили по пасажирському вагону на станції Херсон. Внаслідок удару поранення отримав провідник. Загалом 24 особи загинули, 46 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію