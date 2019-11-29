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В Херсоне забросали файерами областную прокуратуру

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 15:54
В Херсоне забросали файерами областную прокуратуру
Фото: акция протеста в Херсоне (kherson.life)

В Херсоне проходила акция протеста "Прокуратура убивает"

В Херсоне областную прокуратуру во время акции протеста забросали файерами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные СМИ.

Отметим, в Херсоне проходила акция протеста "Прокуратура убивает". В ГУНП в Херсонской области сообщили, что 4 человека, которые бросали горючку, доставили в городской отдел полиции. В отношении них составлены админматериалы по статье "Хулиганство".

В Херсоне забросали файерами областную прокуратуруФото: акция протеста в Херсоне (khersonline.net)

Причиной акций, по данным СМИ, является новый поворот в деле о резонансном убийстве 22-летнего херсонца Александра Кондалова. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, это 26-летний друг убитого, а суд отпустил его под круглосуточный домашний арест, без электронного браслета.

Напомним, в Киеве под зданием Министерства внутренних дел проходила акция протеста "Безнаказанность убивает", поводом к которой стало убийство 5-летнего ребенка в Киевской области, в котором подозревают двух сотрудников полиции.

Также у здания Верховной рады зажигали файеры с требованием не давать Арсену Авакову должность министра внутренних дел в новом правительстве. Но он остался в правительстве.

На встрече с фракцией президент Владимир Зеленский якобы убеждал депутатов поддержать кандидатуру Авакова в качестве "временного министра".

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