ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве началась акция "Безнаказанность убивает"

Новости » Общество    04.06.2019 - 19:05
В Киеве началась акция "Безнаказанность убивает"
Фото: акция под МВД (РБК-Украина, Витали Носач)

Под зданием МВД началась акция протеста, поводом к которой стало убийство 5-летнего ребенка полицейскими

Под зданием Министерства внутренних дел началась акция протеста "Безнаказанность убивает", поводом к которой стало убийство 5-летнего ребенка в Киевской области, в котором подозревают двух сотрудников полиции. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На акции присутствуют более двух сотен человек. Главное требование протестующих - отставка министра внутренних дел Арсена Авакова.

Под МВС протестующие зажгли файера, скандируют "Авакова - в отставку", "Рядовые убивают, Аваков - покрывает!"

Мероприятие проходит мирно, без выступлений и лозунгов, по кругу играет песня "Колыбельная" Квиткы Цисык. Под входом в здание МВД протестующие сложили детские игрушки. На месте присутствуют сотрудники МВД, в частности полиции диалога, из руководства министерства к участникам акции пока никто не вышел.

 

Фото: акция под МВД (РБК-Украина, Витали Носач)

Как известно, 1 июня 2019 нетрезвые сотрудники патрульной полиции в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлических банках. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке неподалеку от дома, где полицейские стреляли. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Мальчик умер в больнице.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МВД отстранило руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции в Киевской области от выполнения служебных обязанностей после смерти ребенка, которого ранили патрульные полицейские.

Кроме того, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов обратился к руководству с просьбойотправить его в горячую точку на Донбассе.

Аваков впервые прокомментировал убийство ребенка полицейскими В Киеве из-за жары ограничат движение для грузовиков
Новости Украины КиевКиевакцииАрсен Аваков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь