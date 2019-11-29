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У Херсоні закидали фаєрами обласну прокуратуру

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 15:54
У Херсоні закидали фаєрами обласну прокуратуру
Фото: акція протесту в Херсоні (kherson.life)

У Херсоні проходила акція протесту "Прокуратура вбиває"

У Херсоні обласну прокуратуру під час акції протесту закидали фаєрами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Відзначимо, в Херсоні проходила акція протесту "Прокуратура вбиває". У ГУНП в Херсонській області повідомили, що 4 людей, які кидали горюче, доставили в міський відділ поліції. Щодо них складені адмінматеріали за статтею "Хуліганство".

У Херсоні закидали фаєрами обласну прокуратуруФото: акція протесту в Херсоні (khersonline.net)

Причиною акцій, за даними ЗМІ, є новий поворот у справі про резонансне вбивство 22-річного херсонця Олександра Кондалова. Поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину, це 26-річний друг убитого, а суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт, без електронного браслета.

Нагадаємо, в Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ проходила акція протесту "Безкарність вбиває", приводом до якої стало вбивство 5-річної дитини в Київській області, в якому підозрюють двох співробітників поліції.

Також біля будівлі Верховної ради запалювали фаєри з вимогою не давати Арсену Авакову посаду міністра внутрішніх справ у новому уряді. Але він залишився в уряді.

На зустрічі з фракцією президент Володимир Зеленський нібито переконував депутатів підтримати кандидатуру Авакова як "тимчасового міністра".

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