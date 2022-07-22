В Херсоне сообщают о мощном взрыве: над городом поднимается дым

В Херсоне прогремел мощный взрыв в районе Зимовщика. Местные жители говорят, что от взрыва затряслись дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал "Мост".
Происхождение взрыва выясняется. Однако, по информации СМИ, он мог произойти в карьере возле Нефтезавода.
Местные Telegram-каналы уже опубликовали фото с места взрыва. На нем видно, что дым был оранжевого цвета.
В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что взрыв был возле магазина "Эпицентр". Там, по его словам, было много вражеской техники и боеприпасов.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предложил оккупантам добровольно покинуть Херсон, пока есть такая возможность.
Как известно, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в Херсоне.
Мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Однако жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные власти города объявили о "временное ограничение движения" по путепроводу.
При этом отмечалось, что ударив по Антоновскому мосту в Херсоне, украинские войска усложнили жизнь россиянам настолько, что те могут оказаться без снабжения и путей для отступления.
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