В Херсоне сообщают о мощном взрыве: над городом поднимается дым

Происхождение взрыва выясняется. Однако, по информации СМИ, он мог произойти в карьере возле Нефтезавода.

Местные Telegram-каналы уже опубликовали фото с места взрыва. На нем видно, что дым был оранжевого цвета.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что взрыв был возле магазина "Эпицентр". Там, по его словам, было много вражеской техники и боеприпасов.