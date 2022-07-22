У Херсоні повідомляють про потужний вибух: над містом піднімається дим

У Херсоні прогримів потужний вибух в районі Зимівника. Місцеві жителі кажуть, що від вибуху затряслися будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал " Мост ".

Водночас нардеп Олексій Гончаренко повідомляє , що вибух був біля магазину "Епіцентр". Там, за його словами, було багато ворожої техніки та боєприпасів.

Місцеві Telegram-канали вже опублікували фото з місця вибуху. На ньому видно, що дим був помаранчевого кольору.

Походження вибуху з'ясовується. Однак, за інформацією ЗМІ, він міг статися в кар'єрі біля нафтозаводу.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував окупантам добровільно залишити Херсон, поки є така можливість.

Як відомо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст у Херсоні.

Міст пошкоджений, але придатний для експлуатації. Однак мешканців Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" міста оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

При цьому зазначалося, що ударивши по Антонівському мосту в Херсоні, українські війська ускладнили життя росіянам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.