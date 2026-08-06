ua en ru
Чт, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Херсон повністю залишився без світла через атаку РФ, є перебої з водою

14:10 06.08.2026 Чт
2 хв
Коли відновлять електропостачання?
aimg Тетяна Степанова
Херсон повністю залишився без світла через атаку РФ, є перебої з водою Фото: Херсон залишився без світла через атаку РФ (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Херсон залишився без електроенергії після нічної атаки Росії 6 серпня на об'єкт критичної інфраструктури. Відновлення може зайняти декілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною. Через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії", - повідомив Прокудін.

За його словами, енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Енергетики роблять все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів.

Херсонців закликають після появи електроенергії не перевантажувати мережу - не вмикати одразу енерговитратні прилади. Насамперед потрібно утриматися від використання кондиціонерів, бойлерів, електроплит, пральних машин та іншої потужної техніки.

"Прошу дотримуватися цих рекомендацій до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт. Перевантаження мережі може призвести до нових аварій і суттєво затягнути відновлення електропостачання", - наголосив глава ОВА.

Оновлено о 16.19

Через відсутність електропостачання у Херсоні вода подаватиметься зі зниженим тиском. Тому можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоквартирних будинків, повідомила Херсонська ОВА.

Централізоване водопостачання тимчасово здійснюватиметься за графіком:

  • з 6:00 до 8:00;
  • з 17:00 до 19:00.

Також містяни можуть набрати воду в 3 пунктах безкоштовної роздачі води з 9:00 до 16:00 у:

  • Таврійському мікрорайоні,
  • Шуменському мікрорайоні,
  • Житлоселищі.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня Росія атакувала Україну 4 ракетами та 101 ударним дроном. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є десятки влучань.

Також цієї ночі росіяни атакували Суми керованими авіабомбами. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження та є постраждалі.

Сьогодні вдень російські окупанти атакували дронами вагон поїзда біля залізничного вокзалу у Лозовій на Харківщині. Є загиблі та постраждалі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсон Електроенергія Війна в Україні Відключеня світла Блекаут
Новини
Інцидент з дроном біля українського літака у Німеччині: з'явилися нові деталі
Інцидент з дроном біля українського літака у Німеччині: з'явилися нові деталі
Аналітика
Майбутнє ЗСУ – за екзоскелетами: інтерв'ю з топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Майбутнє ЗСУ – за екзоскелетами: інтерв'ю з топ-менеджерами Rarog Tactical Gear