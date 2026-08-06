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Росія атакувала Суми КАБами: пошкоджено ТЦ, будинки та є постраждалі

03:32 06.08.2026 Чт
1 хв
Що відомо про черговий обстріл Сум?
aimg Едуард Ткач
Росія атакувала Суми КАБами: пошкоджено ТЦ, будинки та є постраждалі Фото: ліквідація наслідків триває (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Росіяни в ніч на 6 серпня атакували Суми керованими авіабомбами (КАБами). Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова та канал начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

"Ворог завдав чотирьох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста. Поблизу епіцентрів ударів пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Вибиті сотні вікон", - написав Григоров у своєму Telegram.

Трохи пізніше Кривошеєнко уточнив, що удар КАБами був спрямований по торгівельному центру та об'єктах цивільної інфраструктури в Ковпаківському районі Сум. За його словами, окрім будинків пошкоджені магазини.

Також наразі відомо, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей. Їм надають необхідну допомогу.

Обстеження територій та ліквідація наслідків атаки тривають.

Обстріли Сум

Нагадаємо, що росіяни щодня завдають ударів по місту Суми. Наприклад, 4 серпня внаслідок ударів авіабомбами було пошкоджено та зруйновано житлові будинки, а також нежитлові споруди.

Також ми писали, що ввечері 25 липня Суми зазнали атаки дронів. У результаті обстрілу горіла АЗС, було пошкоджено супермаркет, будинки та складські приміщення.

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