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Росіяни вдарили по вагону поїзда у Лозовій, є загиблі та постраждалі

10:47 06.08.2026 Чт
2 хв
Чим ворог атакував поїзд?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни вдарили по вагону поїзда у Лозовій, є загиблі та постраждалі Фото: росіяни вдарили по вагону поїзда у Лозовій (t.me/UkrzalInfo)
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Російські окупанти атакували дронами вагон поїзда біля залізничного вокзалу у Лозовій на Харківщині. Є загиблі та постраждалі.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Приліт у вагон біля вокзалу Лозової. Попередньо, 2 загиблих та 3 поранених", - повідомив Перцовський.

За його словами, загинули та постраждали залізничники.

Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 8 постраждалих: 5 чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі.

Глава "Укрзалізниці" зазначив, що на вокзалі у Лозовій, який є практично прифронтовим, є два укриття і додали третє. Підвищену небезпеку та евакуацію було оголошено завчасно.

Фото: росіяни вдарили по вагону поїзда у Лозовій (t.me/UkrzalInfo)

Як зазначили в УЗ, внаслідок удару пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу та рухомий склад. На місці працюють усі необхідні служби "Укрзалізниці" та рятувальники.

Наразі рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинено. Пасажирів, які зараз прямують до Лозової, просять стежити за індивідуальними сповіщеннями у застосунку.

Удар по залізниці на Київщині

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та Київській області. Внаслідок атаки спалахнули пожежі у житлових будинках, складських комплексах і офісних приміщеннях.

Зазначимо, поблизу атакованих логістичних центрів на території залізничної платформи виявили загиблих.

Під атакою опинилися працівники підприємств, які під час обстрілу перебували безпосередньо на платформі залізничної станції Квітнева в Броварському районі. Вони чекали на поїзд, який затримувався. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 8 осіб.

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