Херсон полностью остался без света из-за атаки РФ, есть перебои с водой
Херсон остался без электроэнергии после ночной атаки России 6 августа на объект критической инфраструктуры. Восстановление может занять несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Ситуация с электроснабжением в Херсоне после ночной российской атаки остается сложной. Из-за повреждения объекта критической инфраструктуры город остается без электроэнергии", - сообщил Прокудин.
По его словам, энергетики работают над ликвидацией последствий удара. Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение в полном объеме в течение нескольких дней.
Херсонцы призывают после появления электроэнергии не перегружать сеть - не включать сразу энергозатратные приборы. Прежде всего нужно удержаться от использования кондиционеров, бойлеров, электроплит, стиральных машин и другой мощной техники.
"Прошу соблюдать эти рекомендации до полного завершения аварийно-восстановительных работ. Перегрузка сети может привести к новым авариям и существенно затянуть восстановление электроснабжения", - подчеркнул глава ОВА.
Оновлено в 16.19
Из-за отсутствия электроснабжения в Херсоне вода будет подаваться с пониженным давлением. Потому возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоквартирных домов, сообщила Херсонская ОВА.
Централизованное водоснабжение будет временно осуществляться по графику:
- с 6:00 до 8:00;
- с 17:00 до 19:00.
Также горожане могут набрать воду в 3 пунктах бесплатной раздачи воды с 9:00 до 16:00 в.
- Таврическом микрорайоне,
- Шуменском микрорайоне,
- Жилпоселке.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 6 августа Россия атаковала Украину 4 ракетами и 101 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть десятки попаданий.
Также этой ночью россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения и пострадавшие.
Сегодня днем российские оккупанты атаковали дронами вагон поезда возле железнодорожного вокзала в Лозовой Харьковской области. Есть погибшие и пострадавшие.