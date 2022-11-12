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В Херсон повернулися українські військові адміністрації

Фото: в Херсон повернулися українські військові адміністрації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Херсону повернулись й приступили до виконання обов'язків військові адміністрації. ДСНС розпочала розміновувати території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Пане президент (Володимир Зеленський, президент України, - ред.), згідно з вашим дорученням доповідаємо, що до міста Херсон прибули й приступили до виконання обов'язків ВА Херсонської області, ВА Херсона, ВА Херсонського району", - заявив голова ОВА Ярослав Янушевич.

Янушевич додав, що у Херсоні також приступили до виконання обов'язків Нацполіція та СБУ. Тим часом ДСНС проводить заходи з розмінування міста.

"Займаємось відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності", - відзначив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 листопада, українські воїни зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, Росія повністю знищила всю енергетичну систему Херсона. Її мають намір відновити найближчим часом.

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