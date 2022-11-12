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В Херсон вернулись украинские военные администрации

Фото: в Херсон вернулись украинские военные администрации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсон вернулись и приступили к исполнению обязанностей военные администрации. ГСЧС начала разминировать территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Господин президент (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.), согласно вашему поручению докладываем, что в город Херсон прибыли и приступили к исполнению обязанностей ВА Херсонской области, ВА Херсона, ВА Херсонского района", - заявил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Янушевич добавил, что в Херсоне также приступили к исполнению обязанностей Нацполиция и СБУ. Между тем ГСЧС проводит мероприятия по разминированию города.

"Занимаемся соответствующим возвращением города в обычную жизнедеятельность", - отметил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 ноября, украинские воины зашли в Херсон. Также наши герои освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, Россия полностью уничтожила всю энергетическую систему Херсона. Ее намерены восстановить в ближайшее время.

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