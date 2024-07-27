Хавбек "Шахтаря" вивів Україну вперед у протистоянні з Марокко: відео

Півзахисник донецького "Шахтаря" Дмитро Криськів відкрив рахунок у протистоянні олімпійської збірної України та марокканської команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Матч Україна – Марокко відбувається 27 липня в Сент-Етьєні. Поєдинок приймає арена "Жоффруа Гішар". Стартовий свисток зустрічі пролунав о 18:00 за київським часом. "Синьо-жовті" відкрили рахунок на екваторі першої половини. Брагару ліворуч у штрафному майданчику накрутив опонента та віддав у центр майданчика на Криськіва. Той у дотик переграв Муніра з кількох метрів Відео гола Криськіва: Here is Kryskiv’s opener!



Braharu with some magic to spin the Morocco defender out of his loafers and then get the assist!



1-0



(Now just don’t concede any silly penalties)pic.twitter.com/JxYlIB1rbr — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 27, 2024 *