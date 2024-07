Хавбек "Шахтаря" вивів Україну вперед у протистоянні з Марокко: відео

Матч Україна – Марокко відбувається 27 липня в Сент-Етьєні. Поєдинок приймає арена "Жоффруа Гішар". Стартовий свисток зустрічі пролунав о 18:00 за київським часом.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на екваторі першої половини. Брагару ліворуч у штрафному майданчику накрутив опонента та віддав у центр майданчика на Криськіва. Той у дотик переграв Муніра з кількох метрів

Відео гола Криськіва:

Here is Kryskiv’s opener!



Braharu with some magic to spin the Morocco defender out of his loafers and then get the assist!



1-0



(Now just don’t concede any silly penalties)pic.twitter.com/JxYlIB1rbr