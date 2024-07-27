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Хавбек "Шахтера" вывел Украину вперед в противостоянии с Марокко: видео

Сент-Этьен, Суббота 27 июля 2024 18:43
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Хавбек "Шахтера" вывел Украину вперед в противостоянии с Марокко: видео Фото: Дмитрий Крыськив только что открыл счет (УАФ)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив открыл счет в противостоянии олимпийской сборной Украины и марокканской команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Матч Украина – Марокко проходит 27 июля в Сент-Этьене. Поединок принимает арена "Жоффруа Гишар". Стартовый свисток встречи раздался в 18:00 по киевскому времени.

"Сине-желтые" открыли счет на экваторе первой половины. Брагару слева в штрафной накрутил оппонента и отдал в центр площадки на Крыськива. Тот в касание переиграл Мунира с нескольких метров

Видео гола Крыськива:

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К слову, накануне Украина приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр.

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