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Харкову катастрофічно не вистачає електропотужності. Жителів закликають вимкнути бойлери

Фото: жителів Харкова закликають вимкнути бойлери через нестачу електропотужності (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові після обстрілу 22 березня катастрофічно не вистачає електричної потужності. Мешканців міста просять не користуватися бойлерами, а гарячою водою, щоби покращити ситуацію зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Харківські теплові мережі".

"Шановні мешканці Харкова! Перевірте крани гарячої води і мінімізуйте користування електричними бойлерами. Місту катастрофічно не вистачає електричної потужності", - йдеться у повідомленні.

У КП "Харківські теплові мережі" зазначили, що натомість можна користуватись гарячою водою, постачання якої вже відновлено.

"У більшості будинків міста вона є. Просто перевірте крани і користуйтеся централізованою послугою. Сьогодні до кінця доби плануємо підключити останні будинки Холодногірського, Новобаварьського, Шевченківського та Київського районів.
Не залишайте інших городян без світла. Дуже сподіваємося на ваше розуміння!" - йдеться у зверненні.

 

 

Ситуація зі світлом у Харкові

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, Харків залишився без світла. Ворог завдав по місту понад 10 ударів. Наступного дня, 23 березня, президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

З початку цього тижня в Харківі та області запровадили графіки погодинних відключень електроенергії. При цьому, як розповіли в "Укренерго", ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися вже найближчими вихідними. При цьому повне відновлення, ймовірно, триватиме два тижні.

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вимкнення світлаХарків