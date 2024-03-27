Харькову катастрофически не хватает электромощности. Жителей призывают выключить бойлеры

В Харькове после обстрела 22 марта катастрофически не хватает электрической мощности. Жителей города просят не пользоваться бойлерами, а горячей водой, чтоб улучшить ситуацию со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Харьковские тепловые сети".
"Уважаемые жители Харькова! Проверьте краны горячей воды и минимизируйте пользование электрическими бойлерами. Городу катастрофически не хватает электрической мощности", - говорится в сообщении.
В КП "Харьковские тепловые сети" отметили, что вместо этого можно пользоваться горячей водой, поставки которой уже возобновлены.
"В большинстве домов города она есть. Просто проверьте краны и пользуйтесь централизованной услугой. Сегодня до конца суток планируем подключить последние дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов. Не оставляйте других горожан без света. Очень надеемся на ваше понимание!" - говорится в обращении.
Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, который стал беспрецедентной атакой на энергетику страны за последнее время, Харьков остался без света. Враг нанес по городу больше 10 ударов. На следующий день, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что самая тяжелая ситуация остается в Харькове.
С начала этой недели в Харькове и области ввели график почасовых отключений электроэнергии. При этом, как рассказали в "Укрэнерго", ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться уже на ближайших выходных. При этом полное восстановление, вероятно, займет две недели.
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