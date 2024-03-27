Харькову катастрофически не хватает электромощности. Жителей призывают выключить бойлеры

Ситуация со светом в Харькове

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, который стал беспрецедентной атакой на энергетику страны за последнее время, Харьков остался без света. Враг нанес по городу больше 10 ударов. На следующий день, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что самая тяжелая ситуация остается в Харькове.

С начала этой недели в Харькове и области ввели график почасовых отключений электроэнергии. При этом, как рассказали в "Укрэнерго", ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться уже на ближайших выходных. При этом полное восстановление, вероятно, займет две недели.

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