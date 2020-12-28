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В Харьковской области в ДТП перевернулся грузовик, есть погибший

Автор: Андрей Козловский

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух грузовиков с последующим опрокидыванием одного из них. В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло на 73-м км автодороги Харьков - Ахтырка вблизи села Губаревка Богодуховского района. По предварительной информации, водитель "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN с прицепом. В результате аварии грузовик "КамАЗ" перевернулся. От полученных травм его водитель погиб на месте происшествия.

Отмечается, что автомобиль MAN съехал в кювет с последующим опрокидыванием прицепа. С незначительными травмами водителя транспортного средства доставили в Богодуховскую больницу.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Сейчас они устанавливают все обстоятельства.

Фото: ДТП в Харьковской области (hk.npu.gov.ua)

Напомним, 26 декабря, в Харькове произошло ДТП, после которого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадал один человек.

Кроме того, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибла 20-летняя девушка.

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