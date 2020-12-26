В Харькове машина из-за ДТП влетела в остановку, есть пострадавший

Фото: ДТП в Харькове (t.me/police_kh_region)

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), после которого машина влетела в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадал только водитель.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области в Telegram.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Рыбалко в Немышлянском районе. Сначала на дороге столкнулись кроссовер Volkswagen Touareg с Volkswagen Passat. После чего первый влетел в остановку.

"В результате аварии 37-летний мужчина (водитель Touareg, - ред.) получил ссадины и ушибы. Его доставили в больницу. Информация внесена в Единый учета Немышлянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель эвакуатора ночью протаранил припаркованные автомобили, когда пытался выехать из двора жилой многоэтажки. После ДТП он скрылся с места инцидента.

Вчера на трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик. Из-за этого движение на 55-м километре в направлении Харькова было временно заблокировано, а объезд пустили по встречной полосе.