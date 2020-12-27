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В Харьковской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертва

Харьковская область, Воскресенье 27 декабря 2020 09:29
В Харьковской области грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертва
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли 20-летняя девушка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Авария произошла 26 декабря в 12:35 на трассе "Харьков-Днепр".

"Установлено, что 56-летний водитель автомобиля Renault Logan выехал в заднюю часть автомобиля Mercedes-Benz под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка Renault Logan", - сообщили в полиции.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове произошло ДТП, после которого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадал один человек.

Также сообщалось, что дням в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель внедорожника насмерть сбил двух человек.

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