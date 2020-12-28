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У Харківській області у ДТП перекинулась вантажівка, є загиблий

Автор: Андрій Козловський

У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох вантажівок з подальшим перекиданням однієї з них. У результаті аварії загинув водій однієї із вантажівок.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталось на 73-му км автошляху Харків - Охтирка поблизу села Губарівка Богодухівського району. За попередньою інформацією, водій "КамАЗ" виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним автомобілем MAN з причепом. Внаслідок аварії вантажівка "КамАЗ" перекинулась. Від отриманих травм її водій загинув на місці пригоди.

Зазначається, що автомобіль MAN з'їхав у кювет з послідуючим перекиданням причепа. З незначними травмами водія транспортного засобу доставили до Богодухівської лікарні.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі вони встановлюють всі обставини.

Фото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 26 грудня, у в Харкові сталася ДТП, після якого автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту постраждала одна людина.

Крім того, у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули 20-річна дівчина.

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