Фото: в Харьковской области арестовали активы белорусского предприятия на 112 млн гривен (МВД)

Полиция установила предприятие в Харьковской области, бенефициарным владельцем которого является гражданин Беларуси. Киевский районный суд Харькова наложил арест на активы предприятия стоимостью более 112 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.