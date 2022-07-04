ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина арестовала имущество предприятий России и Беларуси на сумму более 300 млн гривен

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 15:43
Украина арестовала имущество предприятий России и Беларуси на сумму более 300 млн гривен Фото: Украина арестовала имущество предприятий России и Беларуси на сумму более 300 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине арестовали имущество предприятий России и Беларуси. Стоимость имущества составляет более 360 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Арест был наложен на:

  • 315 железнодорожных контейнеров стоимостью более 10 млн гривен;
  • товарно-материальные ценности на сумму более 350 млн гривен.

Во время досудебного расследования было установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, принадлежащие российским и белорусским предприятиям, а также 300 вагонов с минеральными удобрениями. Последние были ввезены с нарушением таможенного законодательства Украины.

"С целью обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем офисом Генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда города Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 360 млн гривен",- добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно на Буковине разоблачили гендиректора областной больницы на хищении гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Беларусь
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы