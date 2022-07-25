Фото: у Харківській області арештували активи білоруського підприємства на 112 млн гривень (МВС)

Поліція встановила підприємство у Харківській області, бенефіціарним власником якого є громадянин Білорусі. Київський районний суд Харкова наклав арешт на активи підприємства вартістю понад 112 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.