У Харківській області арештували активи білоруського підприємства на 112 млн гривень
Поліція встановила підприємство у Харківській області, бенефіціарним власником якого є громадянин Білорусі. Київський районний суд Харкова наклав арешт на активи підприємства вартістю понад 112 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Розслідування проводилося у межах кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу).
Встановлено, що основний вид діяльності субʼєкта господарювання - виготовлення вимірювальних приладів, інструментів для дослідження та навігації.
Зазначено, що суд наклав арешт на білоруську частку корпоративних прав підприємства та нерухомість площею понад 20 тисяч м. кв. вартістю понад 82 млн гривень, що вже передано до АРМА. Також арештоване вилучене в ході обшуку майно на загальну суму понад 30 млн гривень.
Нагадаємо, поліція виявила 111 вагонів, що належать російським та білоруським підприємствам. На них був накладений арешт.
Раніше повідомлялося, що в Україні арештували майно підприємств Росії та Білорусі на загальну вартість більше ніж 360 млн гривень.