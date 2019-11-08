Суд в Харькове запретил возвращать проспекту имя Жукова

Фото: проспект в Харькове (gortransport.kharkov.ua)

Решение харьковского горсовета было отменено

Второй апелляционный административный суд вернул проспекту Жукова в Харькове имя Петра Григоренко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом суд вынес решение в пользу истцов, которые требовали отменить решение Харьковского городского совета от 19 июля о повторном переименовании проспекта имени Григоренко в проспект Жукова.

Постановление апелляционного суда вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Верховном Суде.

8.11.19 Справа про перейменування пр. Григоренка: апеляційний суд виніс рішення на користь позивачів Суд повернув проспекту Жукова ім'я Петра Григоренка. Другий апеляційний адміністративний суд виніс рішення на користь позивачів, які вимагали скасувати рішення міськради про повернення імені Жукова проспекту Григоренка. Як повідомляє кореспондент Суспільного, апеляційний суд скасував рішення першої інстанції і виніс нове, яким рішення міськради скасовується. Постанова апеляційного суду набрала сили і може бути оскаржена протягом місяця у Верховному Суді. В якій частині задоволена апеляційна скарга міськради — подробиці згодом. UPD: За словами одного з позивачів Ігоря Черняка, міськрада просила скасувати рішення першої інстанції і прийняти нове, в якому суд би відмовив у позові. Суд же скасував те рішення, але прийняв нове, яке за своєю суттю повторює рішення Харківського окружного адміністративного суду. Повідомлення доповнюється. Опубліковано UA: Харків Пʼятниця, 8 листопада 2019 р.

Напомним, ранее Харьковский окружной административный суд также отменил решение городского совета.

Горсовет объясняла переименование тем, что жизнь и деятельность советского маршала Жукова были связаны с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением Харькова во времена Второй мировой войны. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что имя Петра Григоренко было присвоено другой улице.

Также РБК-Украина писало, что после решения горсовета в июне полиция Харькова открыла уголовное дело из-за возвращения проспекту имени Жукова. Полиция внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.