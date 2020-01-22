ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове снова собираются переименовать проспект в честь Жукова

Новости » Политика     22.01.2020 - 15:24
В Харькове снова собираются переименовать проспект в честь Жукова
Фото: проспект в Харькове (gortransport.kharkov.ua)

Проспект решили переименовать "по результатам общественного обсуждения"

Проспект Петра Григоренко в Харькове снова хотят назвать именем советского маршала Георгия Жукова после того, как суд в ноябре отменил решение городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В распоряжении горсовета "О проведении мероприятий, связанных с присвоением имени маршала Жукова путем переименования проспекта Петра Григоренко в Харькове по результатам общественного обсуждения" говорится о подготовке к переименованию проспекта в честь советского маршала.

"Городской голова решил действовать - дал указания посчитать расходы, составить историческую справку о маршале Жукове и рассказать о переименовании харьковчанам", - говорится в сообщении.

Секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексей Хорошковатый заявил, что подготовка уже идет.

"Вчера получил документ. Рабочая группа будет осуществлять подготовку проекта представления. Подготовка идет", - сказал он.

В документе говорится, что власть учла предложения, поступившие во время обсуждения переименования проспекта Григоренко обратно в Жукова, которое проводилось с 19 ноября по 18 декабря. Что именно учитывалось - не перечислено.

Отмечается, что следующая сессия Харьковского горсовета состоится в конце февраля.

Напомним, в ноябре вступило в силу постановление апелляционного суда Харькова о запрете переименования проспекта Григоренко. Оно могло быть обжаловано в течение месяца в Верховном Суде.

Ранее Харьковский окружной административный суд также отменил решение городского совета.

Горсовет ранее объяснял переименование тем, что жизнь и деятельность Жукова были связаны с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением Харькова во времена Второй мировой войны.

ЦИК назвал сумму расходов на выборы нардепа на округе в Харьковской области В Харьковской области водитель сбил насмерть двух человек и сбежал
Новости Украины Харьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь