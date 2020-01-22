В Харькове снова собираются переименовать проспект в честь Жукова

Фото: проспект в Харькове (gortransport.kharkov.ua)

Проспект решили переименовать "по результатам общественного обсуждения"

Проспект Петра Григоренко в Харькове снова хотят назвать именем советского маршала Георгия Жукова после того, как суд в ноябре отменил решение городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В распоряжении горсовета "О проведении мероприятий, связанных с присвоением имени маршала Жукова путем переименования проспекта Петра Григоренко в Харькове по результатам общественного обсуждения" говорится о подготовке к переименованию проспекта в честь советского маршала.

"Городской голова решил действовать - дал указания посчитать расходы, составить историческую справку о маршале Жукове и рассказать о переименовании харьковчанам", - говорится в сообщении.

Секретарь городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексей Хорошковатый заявил, что подготовка уже идет.

"Вчера получил документ. Рабочая группа будет осуществлять подготовку проекта представления. Подготовка идет", - сказал он.

В документе говорится, что власть учла предложения, поступившие во время обсуждения переименования проспекта Григоренко обратно в Жукова, которое проводилось с 19 ноября по 18 декабря. Что именно учитывалось - не перечислено.

Отмечается, что следующая сессия Харьковского горсовета состоится в конце февраля.

Напомним, в ноябре вступило в силу постановление апелляционного суда Харькова о запрете переименования проспекта Григоренко. Оно могло быть обжаловано в течение месяца в Верховном Суде.

Ранее Харьковский окружной административный суд также отменил решение городского совета.

Горсовет ранее объяснял переименование тем, что жизнь и деятельность Жукова были связаны с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением Харькова во времена Второй мировой войны.