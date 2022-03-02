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У Харкові крилата ракета влучила біля будівлі міської ради

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Середа 02 березня 2022 14:05
У Харкові крилата ракета влучила біля будівлі міської ради Фото: у Харківська міську раду влучила крилата ракета (facebook.com/SemenukhaRoman)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вкотре відкрили вогонь по Харкову. Цього разу завдали ракетного удару поруч з будівлею міської ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської міської ради.

"Вибуховий пристрій не потрапив до будівлі Харківської міської ради. Через силу удару у міськраді повилітали вікна. Постраждали офісні будинки навпроти", - пише пресслужба Харківської міської ради.

Нагадаємо, 28 лютого Харків кілька разів піддався масованому ракетному і артилерійському обстрілу.

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