ua en ru
Пн, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Над Харковом вже будують "купол" від дронів, результати будуть за три тижні, - ОВА

20:29 03.08.2026 Пн
1 хв
На перший етап будівництва вже виділили 7 мільйонів гривень
aimg Марія Науменко
Над Харковом вже будують "купол" від дронів, результати будуть за три тижні, - ОВА Фото: антидронові сітки (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Навколо Харкова триває будівництво першого рубежу антидронового захисту. Він стане частиною експериментального проєкту, спрямованого на протидію дронам на оптоволокні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

За словами Синєгубова, проєкт реалізують на базі одного з корпусів.

На створення першого рубежу з обласного бюджету вже виділили 7 мільйонів гривень.

"Уже виділили з обласного бюджету перші 7 мільйонів гривень на створення першого рубежу. Він буде спрямований на протидію дронам на оптоволокні. Результати очікуємо за три тижні", - повідомив начальник ОВА.

Якщо експеримент підтвердить свою ефективність, антидроновий захист масштабують на найбільш небезпечні ділянки.

"Далі масштабуватимемо проєкт на найбільш небезпечні ділянки", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, наприкінці червня в Харкові почали встановлювати антидронові сітки на околицях міста через активізацію атак російських безпілотників.

Уже наприкінці липня Синєгубов повідомив про наступний етап захисту - створення над Харковом "купола" для протидії FPV-дронам на оптоволокні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Харків Україна Дрони
Новини
Росіяни вдарили по Дніпру, горять склади з продуктами
Росіяни вдарили по Дніпру, горять склади з продуктами
Аналітика
Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року