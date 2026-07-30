Над Харковом планують створити "купол" проти FPV-дронів, -ОВА

У Харкові запускають експериментальну систему активної протидії FPV-дронам, зокрема на оптоволокні. У разі успіху пілотного проєкту захист планують масштабувати на все місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі Радіо "Хартія" .

Що передбачає проєкт

Пілотний проєкт активної протидії розробляють спільно з Другим корпусом НГУ "Хартія" вже тиждень. Точну ділянку, на якій його запустять, у Харківській ОВА не називають.

Ідеться про рішення, які вже працюють на фронті, але адаптовані до умов міста.

"Військові теж експериментують, шукають засоби активної протидії. Ми вже тиждень опрацьовуємо з Другим корпусом НГУ "Хартія" експериментальний проект, який буде реалізовуватися на певній ділянці території. Якщо він буде успішним, ми будемо його імплементувати на всю територію, створювати навколо Харкова такий купол захисту від FPV-дронів на оптоволокні", - заявив Синєгубов.

Фінансування

Гроші на експеримент виділять з обласного бюджету. Для масштабування системи на все місто доведеться шукати додаткові ресурси - зокрема через платформу United24.

"Робота дуже складна. Складні засоби, фінансування складне. Коли він покаже свою ефективність, будемо і просити кошти через United24, можливо й інші джерела будемо віднаходити. Для нас це пріоритет, це наша відповідальність - захист міста і нашого цивільного населення", - зауважив голова ОВА.

Три ешелони захисту

Активна протидія FPV має стати частиною тришарової системи захисту Харкова. Другим рубежем стане пасивний захист - антидронові сітки на всій кільцевій дорозі, а не лише на північних ділянках.

Сітками також обладнають Харківське шосе на проміжку від кільцевої до перетину з вулицею Академіка Проскури.

Третім ешелоном стануть додаткові мобільні вогневі групи, які збиватимуть FPV-дрони. За словами Синєгубова, ідеться про людей з рушницями або автоматизовані турелі, що мають знищувати цілі, які прорвалися крізь перші два рубежі.

Скільки дронів долітає до Харкова

За даними ОВА, наразі до міста долітають лише окремі дрони з сотень, які запускає російська армія. Без нинішньої системи захисту над Харковом могло б літати близько 100 FPV на оптоволокні щодня.

"Це вже працює на фронті, однак адаптовано до тієї ситуації, до тих потреб, які є. Воно буде ефективне однозначно. Зараз будемо приступати до його реалізації", - додав керівник ОВА.