Над Харковом з'являються антидронові сітки, які райони захистять першими

Після серії російських атак на Харківщині влада впроваджує нові заходи захисту. Частину змін уже можна побачити на під'їздах до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, рішення ухвалили на тлі постійних російських обстрілів області та посилення атак безпілотниками.

Наразі антидронові сітки встановлюють на околицях Харкова. Саме ці ділянки вважаються найбільш вразливими до атак ворожих безпілотників.

Водночас в ОВА не виключають, що згодом захисні конструкції можуть з'явитися і в інших районах міста, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

"Це вже околиці міста Харкова, це вже наша реальність. А там (в планах - ред.) окружна дорога і далі, можливо, будемо захищати вглиб міста в тому числі", - зазначив Синєгубов.

Окрім антидронових сіток, Харківщина розширює використання засобів радіоелектронної боротьби спільно з Міністерством оборони та міжнародними партнерами.

За словами Синєгубова, робота РЕБ вже дає результат. До Харкова долітає лише частина засобів ураження, які запускає противник, тоді як значну кількість вдається подавити або знищити.