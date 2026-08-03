Над Харьковом уже строят "купол" от дронов, результаты будут через три недели, - ОВА

Вокруг Харькова продолжается строительство первого рубежа антидроновой защиты. Он станет частью экспериментального проекта, направленного на противодействие дронам на оптоволокне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По словам Синегубова, проект будет реализован на базе одного из корпусов.

На создание первого рубежа из областного бюджета уже было выделено 7 миллионов гривен.

"Уже выделили из областного бюджета первые 7 миллионов гривен на создание первого рубежа. Он будет направлен на противодействие дронам на оптоволокне. Результаты ожидаем через три недели", - сообщил начальник ОВА.

Если эксперимент подтвердит свою эффективность, антидроновую защиту масштабируют на наиболее опасных участках.

"Будем дальше масштабировать проект на наиболее опасные участки", - добавил Синегубов.