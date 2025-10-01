У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок удару КАБами
Кількість постраждалих внаслідок нічного ворожого удару керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову зросла. Поранення отримали восьмеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
За інформацією мера, у Салтівському районі зруйновано приватний будинок, ще 12 осель отримали пошкодження. Руйнувань зазнали також автомобілі та високовольтні лінії. Відомо про одного постраждалого.
У Київському районі через влучання в районі станції метро "Барабашова" спалахнули павільйони. Площа займання перевищила 2,8 тисячі квадратних метрів. Внаслідок вибухів і пожежі постраждали люди.
Як уточнив Терехов, станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих. Також пошкоджено вхід до метро.
На Салтівці, на вулиці Владислава Зубенка, згоріли 15 гаражів, вибито шибки у багатоповерхових будинках.
Комунальні та екстрені служби працювали всю ніч - пожежники, енергетики, газові та водоканалівські бригади, працівники "Шляхрембуду", "Міськсвітла" та метрополітену одразу стали до роботи, щоб ліквідувати наслідки ударів, відновити світло і водопостачання.
"Ця ніч знову була важкою для Харкова. Але попри удари й руйнування - місто тримається і продовжує жити", - підсумував мер.
Обстріли Харкова
Нагадаємо,30 вересня у Харкові пролунала серія вибухів. По Київському району було завдано удару дроном типу "Молнія". Також росіяни атакували місто "Шахедами".
Вже посеред ночі серія потужних вибухів знову сколихнула місто. Місцева влада повідомила про удар КАБами.
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілів горіли торгівельні павільйони, є руйнування та постраждалі.
Детальніше про наслідки російської атаки по Харкову в ніч на 1 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.