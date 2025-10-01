У Харкові пролунали потужні вибухи: місто під комбінованою атакою

В ніч на 1 жовтня у Харкові пролунала серія потужних вибухів. Військові фіксували в напрямку міста швидкісні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал Повітряних сил ЗСУ.

Починаючи з 01:57 стало відомо, що існує загроза застосування балістики з Брянська. Окрім того, Повітряні сили зафіксували рух авіабомби на місто.

"Ворог ударив по Харкову КАБом - у місті пролунав вибух", - підтвердив мер о 01:59.

Після цього у місті пролунала ще серія вибухів, а Терехов написав, що Харків під комбінованою атакою.

"Харків перебуває під комбінованою атакою. Попередньо, по Київському району міста завдано ударів КАБами. Окрім цього, зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 02:25

Мер Харкова розповів, що попередньо, через удар КАБа по Київському району постраждали двоє людей.

Водночас Повітряні сили знову зафіксували рух КАБів на Харків, після чого пролунала ще одна серія вибухів.

Також низка місцевих каналів писали, що після попередніх прильотів у деяких районах міста перебої зі світлом.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькі та Донецькій областях.