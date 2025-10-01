ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Харкові пролунали потужні вибухи: місто під комбінованою атакою

Середа 01 жовтня 2025 02:14
UA EN RU
У Харкові пролунали потужні вибухи: місто під комбінованою атакою Фото: попередньо, прильоти були по Київському району (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 1 жовтня у Харкові пролунала серія потужних вибухів. Військові фіксували в напрямку міста швидкісні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал Повітряних сил ЗСУ.

Починаючи з 01:57 стало відомо, що існує загроза застосування балістики з Брянська. Окрім того, Повітряні сили зафіксували рух авіабомби на місто.

"Ворог ударив по Харкову КАБом - у місті пролунав вибух", - підтвердив мер о 01:59.

Після цього у місті пролунала ще серія вибухів, а Терехов написав, що Харків під комбінованою атакою.

"Харків перебуває під комбінованою атакою. Попередньо, по Київському району міста завдано ударів КАБами. Окрім цього, зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 02:25

Мер Харкова розповів, що попередньо, через удар КАБа по Київському району постраждали двоє людей.

Водночас Повітряні сили знову зафіксували рух КАБів на Харків, після чого пролунала ще одна серія вибухів.

Також низка місцевих каналів писали, що після попередніх прильотів у деяких районах міста перебої зі світлом.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькі та Донецькій областях.

У Харкові пролунали потужні вибухи: місто під комбінованою атакою

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, ввечері 26 вересня ворог завдав удару дроном по торговому центру, через що постраждало четверо людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
Новини
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен