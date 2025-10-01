В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара КАБами

Количество пострадавших в результате ночного вражеского удара управляемыми авиабомбами (КАБ) по Харькову возросло. Ранения получили восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова .

По информации мэра, в Салтовском районе разрушен частный дом, еще 12 домов получили повреждения. Разрушениям подверглись также автомобили и высоковольтные линии. Известно об одном пострадавшем.

В Киевском районе из-за попадания в районе станции метро "Барабашова" вспыхнули павильоны. Площадь возгорания превысила 2,8 тысячи квадратных метров. В результате взрывов и пожара пострадали люди.

Как уточнил Терехов, по состоянию на утро известно о восьми пострадавших. Также поврежден вход в метро.

На Салтовке, на улице Владислава Зубенко, сгорели 15 гаражей, выбиты стекла в многоэтажных домах.

Коммунальные и экстренные службы работали всю ночь - пожарные, энергетики, газовые и водоканаловские бригады, работники "Дорремстроя", "Горсвета" и метрополитена сразу приступили к работе, чтобы ликвидировать последствия ударов, восстановить свет и водоснабжение.

"Эта ночь снова была тяжелой для Харькова. Но несмотря на удары и разрушения - город держится и продолжает жить", - подытожил мэр.