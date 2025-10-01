В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара КАБами
Количество пострадавших в результате ночного вражеского удара управляемыми авиабомбами (КАБ) по Харькову возросло. Ранения получили восемь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
По информации мэра, в Салтовском районе разрушен частный дом, еще 12 домов получили повреждения. Разрушениям подверглись также автомобили и высоковольтные линии. Известно об одном пострадавшем.
В Киевском районе из-за попадания в районе станции метро "Барабашова" вспыхнули павильоны. Площадь возгорания превысила 2,8 тысячи квадратных метров. В результате взрывов и пожара пострадали люди.
Как уточнил Терехов, по состоянию на утро известно о восьми пострадавших. Также поврежден вход в метро.
На Салтовке, на улице Владислава Зубенко, сгорели 15 гаражей, выбиты стекла в многоэтажных домах.
Коммунальные и экстренные службы работали всю ночь - пожарные, энергетики, газовые и водоканаловские бригады, работники "Дорремстроя", "Горсвета" и метрополитена сразу приступили к работе, чтобы ликвидировать последствия ударов, восстановить свет и водоснабжение.
"Эта ночь снова была тяжелой для Харькова. Но несмотря на удары и разрушения - город держится и продолжает жить", - подытожил мэр.
Обстрелы Харькова
Напомним, 30 сентября в Харькове прогремела серия взрывов. По Киевскому району был нанесен удар дроном типа "Молния". Также россияне атаковали город "Шахедами".
Уже посреди ночи серия мощных взрывов снова всколыхнула город. Местные власти сообщили об ударе КАБами.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрелов горели торговые павильоны, есть разрушения и пострадавшие.
Подробнее о последствиях российской атаки по Харькову в ночь на 1 октября - читайте в материале РБК-Украина.