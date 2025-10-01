Зруйновані будинки, пожежі та постраждалі: все про нічний обстріл Харкова

В ніч на 1 жовтня російські окупанти масовано атакували Харків авіабомбами. У місті через ворожу атаку сталися пожежі, а також зруйновано будинки та інші об'єкти.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічній обстріл Харкова.

Головне:

росіяни запустили КАБи, була й загроза балістики;

під ударом опинилися Київській та Салтівський райони міста;

у місті є руйнування приватних будинків, гаражів, зафіксовано пожежі;

троє людей постраждали.

Чим били росіяни

За даними Повітряних сил, починаючи з 01:57 стало відомо, що існує загроза застосування балістики з Брянська. Пізніше додалася загроза із Курська.

У проміжку між загрозами балістики, військові фіксували в напрямку міста рух КАБів. Саме після фіксації КАБів у місті пролунало кілька серій вибухів.

Мер Ігор Терехов інформував, що місто було під комбінованою атакою. Проте у повідомленнях про наслідки наразі була інформація лише про авіабомби.

Наслідки обстрілу

Згідно останньому повідомленню Терехова, під ударом опинилися Салтівський та Київський райони міста.

"Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі. Також пожежа на одному із міських ринків", - написав він.

Перед цим глава ОВА Олег Синєгубов теж писав, що у Салтівському районі внаслідок удару КАБ спалахнула пожежа.

Оновлено о 03:20

Терехов повідомив, що на територію гаражного кооперативу зафіксовано сильну пожежу.

Оновлено о 03:32

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов показав перше фото наслідків атаки та повідомив, що через обстріл:

спалахнули торгові павільйони на площі 500 метрів квадратних, гаражі та приватний будинок;

пошкоджено скління приватних будинків та аптеки;

Постраждалі

Спочатку мер писав, що попередньо, внаслідок ударів по Київському району постраждали двоє людей. Однак наразі відомо, що кількість постраждалих у місті збільшилася.

"Внаслідок ворожих ударів КАБ по Харкову постраждали троє людей. Медики надають всю необхідну допомогу", - уточнив Синєгубов о 02:58.

Оновлено 03:20

Кількість постраждалих у Харкові зросла спочатку до 4, а станом на цю хвилину вже до 5.