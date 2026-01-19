ua en ru
У Харкові зросла кількість постраждалих від ворожого удару КАБами

Харків, Понеділок 19 січня 2026 16:11
UA EN RU
У Харкові зросла кількість постраждалих від ворожого удару КАБами Фото: внаслідок удару росіян у Харкові загинула жінка, кілька осіб поранені (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерій Ульяненко

У Харкові зросла кількість постраждалих від обстрілу міста КАБами у четвер, 19 січня. Наразі відомо про вісьмох постраждалих та одну загиблу особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова і харківського мера Ігоря Терехова в Telegram.

"Кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Усім надається висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ворожого "прильоту" КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок", - йдеться у заяві Синєгубова.

Пізніше Терехов повідомив, що загинула жінка, а кількість поранених зросла до п'яти осіб. Він також додав, що одна людина, попередньо, вважається зниклою безвісти.

Згодом Синєгубов написав, що кількість постраждалих становить вже дев'ять осіб. Серед поранених - 73-річна жінка та 49-річний чоловік, яких госпіталізували.

Він наголосив, що на місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, росіяни завдали по місту трьох ударів керованими авіабомбами. Терехов повідомив, що усі три прильоти - у Слобідському районі Харкова.

Удари РФ по Харкову та області

Зазначимо, сьогодні вдень росіяни вдарили кількома ракетами по критичній інфраструктурі Харкова, завдавши їй значних пошкоджень. Терехов також повідомив, що у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого дрону.

У суботу, 17 січня, російські окупанти також завдали ударів по місту. За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два влучання.

Крім того, того ж дня в проміжок між 14:10 та 14:30 противник атакував Харків із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Терехов повідомляв, що удар припав по об’єкту критичної інфраструктури - системі, яка забезпечує місто електро- та теплопостачанням. Об’єкт зазнав суттєвих ушкоджень.

Нещодавно внаслідок атаки російського дрона в Слобідському районі Харкова поранення дістала неповнолітня дівчина.

Раніше, 13 січня, російський ударний безпілотник влучив у дитячий санаторій у Шевченківському районі міста, внаслідок чого виникла пожежа.

Того ж дня російські війська обстріляли передмістя Харкова: загинули двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення.

