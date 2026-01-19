У Харкові зросла кількість постраждалих від ворожого удару КАБами
У Харкові зросла кількість постраждалих від обстрілу міста КАБами у четвер, 19 січня. Наразі відомо про вісьмох постраждалих та одну загиблу особу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова і харківського мера Ігоря Терехова в Telegram.
"Кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Усім надається висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ворожого "прильоту" КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок", - йдеться у заяві Синєгубова.
Пізніше Терехов повідомив, що загинула жінка, а кількість поранених зросла до п'яти осіб. Він також додав, що одна людина, попередньо, вважається зниклою безвісти.
Згодом Синєгубов написав, що кількість постраждалих становить вже дев'ять осіб. Серед поранених - 73-річна жінка та 49-річний чоловік, яких госпіталізували.
Він наголосив, що на місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, росіяни завдали по місту трьох ударів керованими авіабомбами. Терехов повідомив, що усі три прильоти - у Слобідському районі Харкова.
Удари РФ по Харкову та області
Зазначимо, сьогодні вдень росіяни вдарили кількома ракетами по критичній інфраструктурі Харкова, завдавши їй значних пошкоджень. Терехов також повідомив, що у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого дрону.
У суботу, 17 січня, російські окупанти також завдали ударів по місту. За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два влучання.
Крім того, того ж дня в проміжок між 14:10 та 14:30 противник атакував Харків із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Терехов повідомляв, що удар припав по об’єкту критичної інфраструктури - системі, яка забезпечує місто електро- та теплопостачанням. Об’єкт зазнав суттєвих ушкоджень.
Нещодавно внаслідок атаки російського дрона в Слобідському районі Харкова поранення дістала неповнолітня дівчина.
Раніше, 13 січня, російський ударний безпілотник влучив у дитячий санаторій у Шевченківському районі міста, внаслідок чого виникла пожежа.
Того ж дня російські війська обстріляли передмістя Харкова: загинули двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення.