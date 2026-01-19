У Харкові зросла кількість постраждалих від ворожого удару КАБами

У Харкові зросла кількість постраждалих від обстрілу міста КАБами у четвер, 19 січня. Наразі відомо про вісьмох постраждалих та одну загиблу особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова і харківського мера Ігоря Терехова в Telegram .

"Кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Усім надається висококваліфікована медична допомога. Внаслідок ворожого "прильоту" КАБ у Слобідському районі зруйновано приватний будинок", - йдеться у заяві Синєгубова.

Пізніше Терехов повідомив, що загинула жінка, а кількість поранених зросла до п'яти осіб. Він також додав, що одна людина, попередньо, вважається зниклою безвісти.

Згодом Синєгубов написав, що кількість постраждалих становить вже дев'ять осіб. Серед поранених - 73-річна жінка та 49-річний чоловік, яких госпіталізували.

Він наголосив, що на місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, росіяни завдали по місту трьох ударів керованими авіабомбами. Терехов повідомив, що усі три прильоти - у Слобідському районі Харкова.