Пошкодження – значні. РФ ракетами вдарила по критичній інфраструктурі Харкова

Війська сьогодні вдень, 19 січня, вдарили кількома ракетами по критичній інфраструктурі Харкова, завдавши їй значних пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Терехов також повідомив, що Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого дрону. На щастя, без постраждалих.

Росіяни атакують Харків та область

Російські війська систематично завдають ударів по Харкову, використовуючи для атак безпілотники, ракети, авіаційні бомби та інші види озброєння.

Зокрема, у суботу ввечері, 17 січня, окупаційні сили РФ знову обстріляли місто. За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два місця влучань.

Крім того, того ж дня в проміжок між 14:10 та 14:30 противник атакував Харків із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Міський голова Ігор Терехов повідомляв, що удар припав по об’єкту критичної інфраструктури – системі, яка забезпечує місто електро- та теплопостачанням. За його словами, об’єкт зазнав суттєвих ушкоджень.

Також нещодавно внаслідок атаки російського дрона в Слобідському районі Харкова поранення дістала неповнолітня дівчина.

Окрім цього, 13 січня ударний безпілотник противника влучив у дитячий санаторій у Шевченківському районі міста, внаслідок чого виникла пожежа.

Того ж дня російські війська обстріляли передмістя Харкова: загинули двоє людей, ще кілька осіб отримали поранення. Також були оприлюднені кадри зруйнованого російським обстрілом термінала "Нової пошти" поблизу міста.