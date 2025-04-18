У Харкові знову зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ

Удар по Харкову у Страсну п'ятницю

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вранці, 18 квітня, обстріляли Харків балістичними ракетами.

Ракети вдарили по житловому кварталу міста в Основ'янському районі, через що велика кількість мирних жителів постраждала, серед них є діти. Раніше повідомлялося про 103 постраждалих.

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни вдарили по Харкову крилатими ракетами "Іскандер".

Останнім часом росіяни стали частіше застосовувати балістику для ударів по мирних містах. Також ворог використовує касетну бойову частину, що призводить до великої кількості жертв і постраждалих серед мирного населення.

Так, 13 квітня окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами. Загинули 35 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.