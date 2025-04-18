В Харькове снова возросло количество пострадавших из-за ракетного удара РФ

Количество пострадавших в результате ракетного удара России по Харькову 18 апреля возросло до 112 человек. Среди них есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"Опять увеличение количества пострадавших. На теперь их 112", - сообщил Терехов.
Также, по словам мэра, госпитализирован еще один 12-летний мальчик, который попал под террористический обстрел Харькова сегодня утром. Таким образом, среди пострадавших сейчас девять детей.
Напомним, российские оккупанты сегодня утром, 18 апреля, обстреляли Харьков баллистическими ракетами.
Ракеты ударили по жилому кварталу города в Основянском районе, из-за чего большое количество мирных жителей пострадало, среди них есть дети. Ранее сообщалось о 103 пострадавших.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне ударили по Харькову крылатыми ракетами "Искандер".
В последнее время россияне стали чаще применять баллистику для ударов по мирным городам. Также враг использует кассетную боевую часть, что приводит к большому количеству жертв и пострадавших среди мирного населения.
Так, 13 апреля оккупанты атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами. Погибли 35 человек.
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