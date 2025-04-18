В Харькове снова возросло количество пострадавших из-за ракетного удара РФ

Удар по Харькову в Страстную пятницу

Напомним, российские оккупанты сегодня утром, 18 апреля, обстреляли Харьков баллистическими ракетами.

Ракеты ударили по жилому кварталу города в Основянском районе, из-за чего большое количество мирных жителей пострадало, среди них есть дети. Ранее сообщалось о 103 пострадавших.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне ударили по Харькову крылатыми ракетами "Искандер".

В последнее время россияне стали чаще применять баллистику для ударов по мирным городам. Также враг использует кассетную боевую часть, что приводит к большому количеству жертв и пострадавших среди мирного населения.

Так, 13 апреля оккупанты атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами. Погибли 35 человек.

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