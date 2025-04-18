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У Харкові знову зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ

Харків , П'ятниця 18 квітня 2025 19:46
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У Харкові знову зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії по Харкову 18 квітня зросла до 112 людей. Серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Знову збільшення кількості постраждалих. На тепер їх 112", - повідомив Терехов.

Також, за словами мера, госпіталізовано ще одного 12-річного хлопчика, який потрапив під терористичний обстріл Харкова сьогодні вранці. Тож серед постраждалих наразі девʼять дітей.

Удар по Харкову у Страсну п'ятницю

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вранці, 18 квітня, обстріляли Харків балістичними ракетами.

Ракети вдарили по житловому кварталу міста в Основ'янському районі, через що велика кількість мирних жителів постраждала, серед них є діти. Раніше повідомлялося про 103 постраждалих.

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни вдарили по Харкову крилатими ракетами "Іскандер".

Останнім часом росіяни стали частіше застосовувати балістику для ударів по мирних містах. Також ворог використовує касетну бойову частину, що призводить до великої кількості жертв і постраждалих серед мирного населення.

Так, 13 квітня окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами. Загинули 35 людей.

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Харків Війна в Україні Ракетний удар
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