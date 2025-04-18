В Харькове снова возросло количество пострадавших из-за ракетного удара РФ

Количество пострадавших в результате ракетного удара России по Харькову 18 апреля возросло до 112 человек. Среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

Также, по словам мэра, госпитализирован еще один 12-летний мальчик, который попал под террористический обстрел Харькова сегодня утром. Таким образом, среди пострадавших сейчас девять детей.

"Опять увеличение количества пострадавших. На теперь их 112", - сообщил Терехов.

Удар по Харькову в Страстную пятницу

Напомним, российские оккупанты сегодня утром, 18 апреля, обстреляли Харьков баллистическими ракетами.

Ракеты ударили по жилому кварталу города в Основянском районе, из-за чего большое количество мирных жителей пострадало, среди них есть дети. Ранее сообщалось о 103 пострадавших.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне ударили по Харькову крылатыми ракетами "Искандер".

В последнее время россияне стали чаще применять баллистику для ударов по мирным городам. Также враг использует кассетную боевую часть, что приводит к большому количеству жертв и пострадавших среди мирного населения.

Так, 13 апреля оккупанты атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами. Погибли 35 человек.

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