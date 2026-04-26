У Харкові зникло світло та зупинилося метро

У багатьох районах Харкова, вдень 26 квітня, на тлі негоди стався блекаут. Окрім того, у місті зупинилося метро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Facebook Харківського метрополітену.
Зауважимо, що у багатьох регіонах України сьогодні фіксується негода, і Харків та Харківська область не стали виключеннями. На тлі цього місцеві пабліки та ЗМІ приблизно о 16:00 стали інформувати, що у місті та частині регіону стався блекаут.
Зокрема, світла немає як в одному з центральних харківських ТРЦ, так і в багатьох районах. Паралельно з цим у Харківському метрополітені заявили, що зупинилося метро.
"Шановні пасажири! З технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово зупинено. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!", - йшлося у повідомленні о 16:03.
Щодо області, відомо, що знеструмлена як мінімум Ізюмська громада.
"Увага! Громада повністю знеструмлена. Причина - вимкнення високовольтної лінії за межами громади і району", - сказано у дописі Ізюмської МВА в Telegram.
Оновлено о 16:33
У Харківській міській раді підтвердили блекаут місті.
"У Харкові зникло світло - "Укренерго" спільно з "Харківобленерго" зʼясовують причини аварії і працюють над відновленням енергопостачання міста", - сказано у повідомленні.
Також там поінформували, що на тлі перебоїв з енергопостачанням міський пасажирський електротранспорт тимчасово не курсує.
Нагадаємо, приблизно дві години тому стало відомо, що у Львівській області внаслідок негоди знеструмлені понад 100 населених пунктів. Також регіоні зафіксовано падіння дерев.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в "Укренерго" не прогнозували на сьогодні відключення світла в Україні. Якби не негода, їх не мало б бути.