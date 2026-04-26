В Харькове пропал свет и остановилось метро

Заметим, что во многих регионах Украины сегодня фиксируется непогода, и Харьков и Харьковская область не стали исключением. На фоне этого местные паблики и СМИ примерно в 16:00 стали информировать, что в городе и части региона произошел блэкаут.

В частности, света нет как в одном из центральных харьковских ТРЦ, так и во многих районах. Параллельно с этим в Харьковском метрополитене заявили, что остановилось метро.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно остановлено. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства!", - говорилось в сообщении в 16:03.

Что касается области, известно, что обесточена как минимум Изюмская громада.

"Внимание! Громада полностью обесточена. Причина - отключение высоковольтной линии за пределами громады и района", - говорится в сообщении Изюмской МВА в Telegram.

Обновлено в 16:33

В Харьковском городском совете подтвердили блэкаут в городе.

"В Харькове пропал свет - "Укрэнерго" совместно с "Харьковоблэнерго" выясняют причины аварии и работают над восстановлением энергоснабжения города", - говорится в сообщении.

Также там проинформировали, что на фоне перебоев с энергоснабжением городской пассажирский электротранспорт временно не курсирует.