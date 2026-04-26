RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Харькове пропал свет и остановилось метро

16:30 26.04.2026 Вс
2 мин
Блэкаут охватил не только Харьков, но и область
aimg Эдуард Ткач
Фото: харьковское метро (facebook.com/metro.kh)

Во многих районах Харькова, днем 26 апреля, на фоне непогоды произошел блэкаут. Кроме того, в городе остановилось метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Facebook Харьковского метрополитена.

Заметим, что во многих регионах Украины сегодня фиксируется непогода, и Харьков и Харьковская область не стали исключением. На фоне этого местные паблики и СМИ примерно в 16:00 стали информировать, что в городе и части региона произошел блэкаут.

В частности, света нет как в одном из центральных харьковских ТРЦ, так и во многих районах. Параллельно с этим в Харьковском метрополитене заявили, что остановилось метро.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно остановлено. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства!", - говорилось в сообщении в 16:03.

Что касается области, известно, что обесточена как минимум Изюмская громада.

"Внимание! Громада полностью обесточена. Причина - отключение высоковольтной линии за пределами громады и района", - говорится в сообщении Изюмской МВА в Telegram.

Обновлено в 16:33

В Харьковском городском совете подтвердили блэкаут в городе.

"В Харькове пропал свет - "Укрэнерго" совместно с "Харьковоблэнерго" выясняют причины аварии и работают над восстановлением энергоснабжения города", - говорится в сообщении.

Также там проинформировали, что на фоне перебоев с энергоснабжением городской пассажирский электротранспорт временно не курсирует.

Отключение света

Напомним, примерно два часа назад стало известно, что во Львовской области в результате непогоды обесточены более 100 населенных пунктов. Также регионе зафиксировано падение деревьев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в "Укрэнерго" не прогнозировали на сегодня отключения света в Украине. Если бы не непогода, их не должно было бы быть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
