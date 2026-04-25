В "Укренерго" дали прогноз чи чекати на графіки відключення світла в неділю

Корупційні скандали в енергетиці

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили масштабну схему розкрадання коштів НЕК "Укренерго". У період 2022-2024 років службові особи компанії та представники комерційних структур організували закупівлі обладнання за завищеними цінами, що завдало державі збитків на суму понад 447 млн гривень.

Крім того, резонанс викликала справа щодо закупівель газу для потреб "Укргазвидобування". Там діяла схема, через яку державна компанія переплатила за енергоносії майже 300 мільйонів гривень.

Також правоохоронці задокументували факти розтрати коштів у профспілках ТОВ "Оператор ГТС України". Мова йде про 15 млн гривень, які замість підтримки галузі були витрачені на організацію елітного відпочинку, поїздки та корпоративні заходи.