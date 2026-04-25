У Харкові зафіксовані руйнування після атаки окупантів ракетами, - Терехов

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, на цей момент відомо про пошкодження газогону, транспортної інфраструктури та зупинки громадського транспорту. Інформації про постраждалих немає.

Один з ударів прийшовся поблизу житлового будинку в Київському районі. Інформація щодо постраждалих на цей час відсутня. Також одне з влучань сталося у Шевченківському районі міста. Також о першій годині ночі зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі. Мер повідомив, що інформація про постраждалих також не надходила.