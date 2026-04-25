В Харькове зафиксированы разрушения после атаки оккупантов ракетами, - Терехов

По информации мэра города Игоря Терехова, на данный момент известно о повреждении газопровода, транспортной инфраструктуры и остановки общественного транспорта. Информации о пострадавших нет.

Один из ударов пришелся вблизи жилого дома в Киевском районе. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Также одно из попаданий произошло в Шевченковском районе города. Также в час ночи зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе. Мэр сообщил, что информация о пострадавших также не поступала.