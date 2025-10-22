У Харкові відомо про одного загиблого внаслідок удару РФ по дитсадку

Російська армія вдарила ударним безпілотником по дитячому садочку у місті Харків. Вже відомо про одного загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За словами Терехова, внаслідок ворожого удару одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку. Ще 5 поранені.
Водночас, Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки Харкова загинув 40-річний чоловік.
"На цей час відомо загалом про 5 постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - повідомив він.
Сьогодні вранці Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку Харкова. Пізніше стало відомо, що Харків перебуває під масованою атакою дронів.
"Зафіксовано влучання у Холодногірському районі. Попередньо – "Шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється", - повідомив тоді Терехов.
Згодом Терехов повідомив, що ворог вдарив дроном по приватному дитячому садочку. Серед поранених є діти, їх терміново евакуювали.
Також відомо, що внаслідок влучання сталась пожежа.
У ніч на сьогодні Росія знову завдала масштабного удару по Україні, випустивши ракети та дрони. Під атакою опинилися й кілька районів Києва.
У Дніпровському районі ворожий снаряд спричинив пожежу у 16-поверховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей, серед них - діти. Під час розбору завалів виявили тіла двох загиблих. У Дарниці безпілотник влучив у 17-поверхівку, і полум’я охопило одразу кілька поверхів - з 11-го по 16-й. Із будівлі евакуювали 15 мешканців.
Ворожий удар зачепив і Київщину: у Броварському районі загинули четверо людей, двоє з них - діти. Ще двоє постраждали. На місці продовжують працювати рятувальники, триває розбір завалів.
Після атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із невідкладним закликом посилити підтримку України.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські розмови про дипломатію нічого не варті, доки керівництво РФ не відчує реальних наслідків своїх дій.
Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.