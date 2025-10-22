У Харкові відомо про одного загиблого внаслідок удару РФ по дитсадку

За словами Терехова, внаслідок ворожого удару одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку. Ще 5 поранені.

Водночас, Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки Харкова загинув 40-річний чоловік.

"На цей час відомо загалом про 5 постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - повідомив він.

Удар по садочку у Харкові

Сьогодні вранці Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку Харкова. Пізніше стало відомо, що Харків перебуває під масованою атакою дронів.

"Зафіксовано влучання у Холодногірському районі. Попередньо – "Шахед". На місці влучання пожежа. Інформація уточнюється", - повідомив тоді Терехов.

Згодом Терехов повідомив, що ворог вдарив дроном по приватному дитячому садочку. Серед поранених є діти, їх терміново евакуювали.

Також відомо, що внаслідок влучання сталась пожежа.