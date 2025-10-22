В Харькове известно об одном погибшем в результате удара РФ по детсаду

Российская армия ударила ударным беспилотником по детскому саду в городе Харьков. Уже известно об одном погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.
По словам Терехова, в результате вражеского удара один человек погиб в результате удара по детскому саду. Еще 5 ранены.
В то же время, Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки Харькова погиб 40-летний мужчина.
"В настоящее время известно всего о 5 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сообщил он.
Сегодня утром Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении Харькова. Позже стало известно, что Харьков находится под массированной атакой дронов.
"Зафиксировано попадание в Холодногорском районе. Предварительно - "Шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется", - сообщил тогда Терехов.
Впоследствии Терехов сообщил, что враг ударил дроном по частному детскому саду. Среди раненых есть дети, их срочно эвакуировали.
Также известно, что в результате попадания произошел пожар.
В ночь на сегодня Россия снова нанесла масштабный удар по Украине, выпустив ракеты и дроны. Под атакой оказались и несколько районов Киева.
В Днепровском районе вражеский снаряд вызвал пожар в 16-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек, среди них - дети. Во время разбора завалов обнаружили тела двух погибших. В Дарнице беспилотник попал в 17-этажку, и пламя охватило сразу несколько этажей - с 11-го по 16-й. Из здания эвакуировали 15 жителей.
Вражеский удар задел и Киевскую область: в Броварском районе погибли четыре человека, двое из них - дети. Еще двое пострадали. На месте продолжают работать спасатели, продолжается разбор завалов.
После атаки министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к международным партнерам с безотлагательным призывом усилить поддержку Украины.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские разговоры о дипломатии ничего не стоят, пока руководство РФ не почувствует реальных последствий своих действий.
Больше о последствиях обстрела - узнайте в материале РБК-Украина.