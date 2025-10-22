В Харькове известно об одном погибшем в результате удара РФ по детсаду

По словам Терехова, в результате вражеского удара один человек погиб в результате удара по детскому саду. Еще 5 ранены.

В то же время, Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки Харькова погиб 40-летний мужчина.

"В настоящее время известно всего о 5 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сообщил он.

Удар по саду в Харькове

Сегодня утром Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов в направлении Харькова. Позже стало известно, что Харьков находится под массированной атакой дронов.

"Зафиксировано попадание в Холодногорском районе. Предварительно - "Шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется", - сообщил тогда Терехов.

Впоследствии Терехов сообщил, что враг ударил дроном по частному детскому саду. Среди раненых есть дети, их срочно эвакуировали.

Также известно, что в результате попадания произошел пожар.