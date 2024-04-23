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В Харкові на Великдень зачинять вхід на міські кладовища: в чому причина

Вівторок 23 квітня 2024 08:49
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В Харкові на Великдень зачинять вхід на міські кладовища: в чому причина Фото: в Харкові на Великдень зачинять вхід на міські кладовища (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові на Великдень, 5 квітня, вхід на міські кладовища, а також меморіальні комплекси, які підпорядковуються комунальному підприємству (КП) "Ритуал", буде закритий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської міської ради.

Як відзначили в КП "Ритуал", рішення було прийнято через посилення ворогом ракетних атак, а також ударів БпЛА по критичній та цивільній інфраструктурі міста.

Зокрема відповідно до рекомендацій Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), в місті триває заборона на відвідування:

  • міського кладовища №13 (вул. Пушкінська, 108);
  • міського кладовища №15 (пров. Володі Дубініна);
  • міського кладовища №17 (вул. Курочкіна Гора,1);
  • Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе).

Детальну інформацію про режим роботи кладовищ можна отримати:

  • за телефоном: 16-40, (057) 712-10-34;
  • офіційних сторінках КП "Ритуал".

Ситуація в Харківській області

Протягом останніх тижнів ворог посилив удари по Харківській області. Лише вчора, 22 квітня, росіяни завдали ракетного удару по телевежі міста. Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, ворог застосував для атаки керовану авіаційну ракету Х-59. За словами президента Володимира Зеленського, удар був спробою терористів обмежити українцям доступ до інформації.

Детальніше про ситуацію в місті - читайте в матеріалі РБК-Україна "Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак".

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